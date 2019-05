Non risponde più alle telefonate: trovato morto in casa a 55 anni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - Non rispondeva alle chiamate del proprietario di casa, trovato morto da ore nell’abitazione a Villa Fastiggi. I carabinieri sono intervenuti nella tarda serata di ieri per rispondere all’allarme di chi non riusciva a mettersi in contatto con un tunisino di 55 anni. Sfondata la porta, l’uomo è stato trovato morto. L’esame cadaverico ha fatto emergere che si è trattato di una morte naturale. L’uomo aveva problemi di salute. Viveva da solo e non è riuscito a dare l’allarme per il malore. Non c’erano segni di effrazione in casa e nessun ematoma o taglio sul corpo. Dunque si escludono cause violente.