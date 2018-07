Non bastano i maxi sequestri: ancora ambulanti abusivi in spiaggia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - Oltre 1000 pezzi sequestrati non bastano a far desistere i venditori abusivi in spiaggia. Nel weekend è bastato farsi un giro alla foce del Genica per vedere un piccolo assembramento di commercianti sull'arenile. Qualcuno si è arrangiato con delle grucce per esporre dei capi d'abbigliamento altri hanno iniziato il consueto giro in spiaggia. Arrivano in auto, nel bagagliaio i sacchi con la merce. Altri la attendono proprio all’ingresso dei bagni. E così inizia la giornata di lavoro sotto il sole.