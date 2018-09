Non bastano le 500 firme: la micropiscina al Bramante non riaprirà più

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - Presentate 500 firme per tentare di tenere aperta la micropiscina un altro anno, ma il Comune ha le “mani legate”. «La proprietà non è nostra, se i locali non vengono liberati, rischiamo una denuncia da Cassa Depositi e Prestiti».La micropiscina di viale della Vittoria non riaprirà più. E’ quanto emerso ieri, in maniera chiara, nel corso di un incontro in Sala Rossa, al quale hanno partecipato diversi utenti dell’impianto sportivo, convocati, «seppur senza un’esplicita richiesta di incontro», come ha precisato l’assessore Mila Della Dora, dall’amministrazione comunale. Sono state raccolte 500 firme con l’obiettivo di «proseguire l’attività per un altro anno». Ma non sarà possibile, come ha spiegato il capo di gabinetto Franco Arceci. «Quella piscina, per la funzione che ha avuto fino ad oggi, ha rappresentato un servizio importante nella città – ha premesso - Cassa Depositi e Prestiti (la nuova proprietà, che tre anni fa ha acquistato l’immobile dalla Provincia, ndr) vuole che si liberi tutta la struttura.