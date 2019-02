Non s'accorge della rotatoria ​sulla Statale Adriatica e la centra in pieno

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - Non sono giorni buoni per le rotatorie cittadine. Mentre si continua a studiare la logistica della nuova rotonda di largo Tre Martiri ieri un automobilista ha centrato - e distrutto in parte - l’altra rotatoria lungo la strada statale 16 all’altezza dell’incrocio con via Milano. L’incidente si è verificato ieri pomeriggio intorno alle 14.15. Protagonista un automobilista che è arrivato decisamente lungo alla rotatoria ed ha colpito sia alcuni new jersey che i segnali stradali abbattendoli come birilli. Per fortuna il conducente è rimasto illeso. Sul posto è intervenuta la polizia locale di Pesaro.