Nevicate nell'entroterra: ecco ​il bollettino della situazione sulle strade

PESARO – Da questa mattina nevica sull’entroterra della Provincia di Pesaro e Urbino. Per le strade provinciali è attivo un servizio di reperibilità 24 ore su 24 al numero 337 298593 per segnalazione di problemi alle condizioni di sicurezza e di transitabilità. Al momento non cis sono situazioni di allarme, ma questo è il bollettino della transitabilità. Il Comune di Urbino ha deciso di chiudere le scuole domani, martedì 22 gennaio.Settore viabilità 1 PESARO – Tutte le strade transitabili.Settore Viabilità 2A URBINO – ALTO METAURO – Tutte le strade sono transitabili. Nevicate nella prima mattinata sulle zone alte del territorio: Cesane, Borgo Pace, Mercatello sul Metauro, Sant’Angelo in Vado, Piobbico e Urbino (interessate le strade S.P. 51 Cesane, S.P. 61 Borgo Pace, S.P. 157 Fienaie, S.P. 90 Graticcioli, S.P. 21 Urbania Piobbico, S.P. 81 San Pateriano, S.P. 109 Baciuccaro). Impiegati 6 mezzi per trattamenti sgombro neve.Settore Viabilità 2B MONTEFELTRO – Tutte le strade transitabili. Breve nevicata nella prima mattinata sui valichi di Cantoniera e Pugliano Effettuati trattamenti antighiaccio con 2 mezzi nei tratti di valico (S.P. 1 Carpegna e S.P. 6 Montefeltresca)Settore Viabilità 3 CATRIA E NERONE – Tutte le strade transitabili. Nevicate nella notte con proseguimento nella mattinata su tutte le strade del settore. Intervenuti 6 mezzi per trattamenti di sgombero neve.Settore viabilità 4 FANO – Tutte le strade transitabili.