Pesaro, nervoso al controllo: gli trovano in auto e a casa l'hashish già diviso in dosi da spacciare

PESARO - L’altra notte i carabinieri della stazione di Misano Adriatico hanno arrestato un 20enne pesarese trovato in possesso di sostanze stupefacenti. Il giovane, già noto, è stato trovato in possesso della droga durante un controllo di routine da parte dei militari. Il ragazzo era a bordo della propria auto quando è stato fermato dai carabinieri a cui è apparso troppo nervoso.

A quel punto i militari hanno provveduto alla perquisizione che ha permesso di trovare 30 grammi di hashish, in parte già suddivisi in dosi e predisposte per la cessione a terzi. Un’ulteriore perquisizione eseguita a carico dello stesso presso il suo domicilio, ha permesso di rinvenire ulteriori 14,50 grammi di hashish nonché il materiale per il confezionamento.

