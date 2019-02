«E' Natsuko la donna che pulisce â€‹il centro». Il sindaco: «La premierò»

di Silvia Sinibaldi

PESARO - Infagottata in un cappotto con collo di pelliccia da cui spunta un abito di lana giallo, calzature adeguatamente invernali, una scopa di saggina nella mano destra e una paletta rossa nella sinistra: immortalata in una serie di foto dall’occhio attento di un poliziotto, la donna libera da cartacce e mozziconi di sigarette il selciato davanti al palazzo delle Poste. Pare sia già stata avvistata in precedenti occasioni mentre, con assoluta tranquillità, ripete l’operazione di pulizia nel cuore della città. Solo che questa volta, rilanciate dal web, le sue foto hanno fatto di un gesto forse per lei naturale, un’azione di civiltà d’interesse generale. Se ne sono interessati stampa nazionale e siti d’informazione ma ancora non è chiara la sua identità. Un messaggio su Fb è la traccia più concreta. Scrive infatti Rumyanka Aleksieva Buongiorno: «Lei è Natsuko Takase di origine giapponese, ci siamo specializzate insieme in canto lirico con il grande Maestro Melani». Stando poi all’utilizzo degli attrezzi l’altra certezza è che Natsuko è destrorsa.Ieri sera il sindaco Matteo Ricci era ancora alla ricerca della sua beniamina. Potrebbe essere come detto una studentessa giapponese iscritta al Conservatorio di musica Rossini che evidentemente abita nel centro storico della città.A dare spazio ed enfasi al suo gesto anche l’appello dello stesso sindaco che ieri mattina ha lanciato la ricerca su Facebook della donna che raccoglie volontariamente con scopa e paletta cartacce e mozziconi di sigaretta nel centro storico. «Conoscete questa donna? - chiede alla platea social, pubblicando le foto in sequenza della spazzina volontaria - Non so se sia italiana o straniera, ma aiutatemi a rintracciarla. Vorrei premiarla come Comune di Pesaro per il suo senso civico. Di certo sta dando una lezione a tutti noi».