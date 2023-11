PESARO Dopo il vituperato e tenebroso Natale 2022, quello del caro energia, quest’anno il Comune vuole stupire con effetti speciali, anche se a basso consumo. Un percorso sfavillante, che si illumina a fine novembre per accompagnare i primi giorni del 2024, che da piazza del Popolo, attraversando le casette di via San Francesco, arriva fino all’effetto sorpresa di questa edizione, la pista di pattinaggio sul ghiaccio in piazzale Matteotti, vicino ai giardini Craxi, al posto del parcheggio degli scooter. E, per chi ha buona memoria, sui resti dell’area archeologica della Domus romana, con la preziosa pavimentazione in bianco e nero di età tardo repubblicana.

APPROFONDIMENTI IL SOCCORSO Cade con lo scooter a Pietralacroce e la dueruote gli cade addosso: 64enne trasportato a Torrette in codice rosso LA TRAGEDIA Pesaro, con la moto contro un albero poi finisce nella scarpata: muore a 40 anni



L’anteprima

L’anteprima sugli addobbi di “Pesaro nel Cuore” e ”Natale da Capitale” è stata spoilerata ieri pomeriggio dall’assessore alle Attività economiche Francesca Frenquellucci, presenti le associazioni di categoria invitate a collaborare mettendo in campo le loro idee per le decorazioni. Tutte le novità, minuto per minuto: «La struttura degli eventi - ha illustrato Frenquellucci - prevede un palco in piazza del Popolo, più grande e centrale rispetto allo scorso anno, per lo show di San Silvestro del CaterRaduno; lo spostamento a pochi passi dalla fontana dell’albero di Natale, maggiormente luminoso e a basso consumo grazie alle 100mila luci a led; gli espositori di prodotti tradizionali e dell’artigianato a delimitare i lati dell’agorà per allungarsi in via San Francesco e poi raggiungere la pista di pattinaggio sul ghiaccio in piazzale Matteotti. La collocheremo nella superficie utilizzata a parcheggio dei ciclomotori, che potranno continuare a sostare all’interno dello slargo, oppure vicino alla fermata degli autobus. La viabilità non verrà modificata, come anticipato ai negozianti nei giorni scorsi». Il tutto nel contesto delle strade del centro e dei quartieri che scintilleranno con nuove luminarie. «Stiamo mettendo a punto gli ultimi dettagli del calendario - ha spiegato Frenquellucci -. Abbiamo voluto fare una presentazione speciale ai rappresentanti delle associazioni per condividere il cartellone e gli eventi». Ma all’incontro mancava l‘habitué Davide Ippaso di Confesercenti, assente giustificato perché fuori Pesaro, e anche il direttore Ligurgo, c’erano invece Valentina Tonelli per Confcommercio Marche Nord, Miranda Paolucci, consigliera del Quartiere 1 Centro, Silvana Della Fornace, responsabile di Confartigianato Pesaro, e Riccardo Giuliani di Confartigianato Imprese. «Le associazioni - ha sottolineato l’assessore - sono al lavoro insieme al Comune per promuovere le iniziative delle singole attività economiche, coordinare e sostenere quelle dei centri commerciali naturali, presentare il programma di “Pesaro nel cuore” e “Natale da Capitale”. Stanno già arrivando le proposte, curate e attrattive. Un bel segnale della creatività e dell’intraprendenza di Pesaro».

La richiesta in coda

In coda al look della città da sfoggiare a Natale, si è accennato alla polemica sui saldi invernali che commercianti e amministratori vogliono fare slittare dal 5 gennaio al 1º marzo. Troppo presto svendere, visto che il freddo non è ancora arrivato e si rischia di scontare i capi quando la stagione è nel pieno. «Mi trovo d’accordo con il consigliere Biancani - ha dichiarato Frenquellucci - per chiedere alla giunta Acquaroli di intervenire in sede di conferenza Stato-Regioni per spostare i saldi secondo un patto con le altre amministrazioni perché la data sia uguale per tutti senza rivalità di confine».