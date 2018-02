Nasconde quattro etti di marijuana nella cassaforte: arrestato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - Come un oggetto prezioso, la marijuana in cassaforte. Ieri la convalida dell’arresto di un 28enne sorpreso dalla Squadra Mobile con 410 grammi di stupefacente. Tutto è iniziato venerdì, nella prima serata. I poliziotti della mobile, nell’ambito di una attività info-investigativa, stavano attenzionando un giovane di origini pugliesi, ma da diverso tempo a Pesaro. Gli investigatori avevano più che dei sospetti, il ragazzo frequentava i classici ambienti giovanili dello spaccio, quindi lo hanno aspettato davanti casa nel quartiere di Montegranaro Muraglia. Una volta di ritorno il 28enne si è mostrato fin da subito collaborativo coi poliziotti della Squadra Mobile. Non ha opposto resistenza e ha permesso la successiva perquisizione in casa. La marijuana era custodita nella cassaforte, un po’ come fosse un gioiello importante. O per tenerla al riparo da furti. Era divisa in quattro porzioni da 100 grammi circa, avvolte nel cellophane. Gli inquirenti ritengono che il ragazzo non fosse uno spacciatore al dettaglio, ma che i pezzi da un etto fossero destinati ad altri spacciatori pronti a rivendere le dosi al minuto. Dunque il 28enne è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio.