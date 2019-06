Si nasconde dentro il bosco per spacciare eroina: arrestato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - Quella di ieri è stata una giornata di controlli al parco Miralfiore e nelle zone della stazione del treno delle autocorriere e nel sottopasso della ferrovia. Dalla mattina controlli antidroga sia con personale in borghese che in divisa. Nel primo pomeriggio è stato arrestato un giovane cittadino nigeriano di 19 anni, titolare di permesso soggiorno per motivi umanitari, senza fissa dimora, che è stato colto nella flagranza dello spaccio di una dose di eroina. Lo straniero da oltre un mese si era posizionato all'interno del parco dove aveva avviato una attività di spaccio. Sono scattate le indagini e il blitz di ieri ha portato a incastrarlo in flagranza. Il continuo andirivieni dei tossicodipendenti ha attirato l'attenzione dei poliziotti in una zona di fitta boscaglia in cui lo spacciatore attendeva i suoi clienti. Acquisiti gli elementi necessari I poliziotti sono intervenuti senza dargli scampo.