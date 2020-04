Pesaro, musica a volume folle, i vicini staccano la luce e chiamano i carabinieri. Ma lui ubriaco li assale

PESARO - Musica a tutto volume, finisce in caserma e si becca una denuncia per resistenza. La storia è iniziata intorno alle 22,30 quando un lituano di 22 anni era a casa in via Velino compagnia di due amici, intenti ad ascoltare musica a tutto volume. I vicini hanno chiesto se potessero abbassare, ma per tutta risposta lui li ha trattati male e sbattuto la porta in faccia.

LEGGI ANCHE:

Ceriscioli: «Sperimentiamo il nostro protocollo. Se funziona tagliamo i tempi e i capelli». Obiettivo ripartire prima: forse metà maggio

Il ritorno dei nonni-sitter ma con l’incognita dei parchi: lunedì la fine della quarantena

Così i dirimpettai, hanno staccato la corrente a tutto il condominio e chiamato i carabinieri. I militari, una volta bussato a casa, si sono trovati di fronte a un personaggio noto, pregiudicato per reati per droga, ma conosciuto per aver collezionato già diverse violazioni in materia di spostamenti non autorizzati per il covid. Completamente ubriaco si è rifiutato dicendo di non riconoscere l’autorità dei carabinieri. I toni si sono scaldati, i carabinieri hanno quindi chiesto al giovane di seguirli in caserma. Qui ha iniziato a dare in escandescenza, strattonando e spingendo i militari. Ha persino dato delle testate al muro. Infine ha cercato di riprendere i carabinieri con il cellulare per farli finire sui social. Il giovane è finito ricoverato con Tso in psichiatria e si è beccato una denuncia per resistenza a pubblico ufficiale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA