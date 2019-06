Muro divisorio sfondato a colpi di mazza ma il colpo fallisce

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - Mazzate ben assestate. Un buco nel muro dell’azienda vicina per penetrare alla Liomatic. Nuovo tentativo di furto alla ditta di distribuzione automatica di bevande, caffè e merendine. Il tentato colpo è avvenuto nella sede pesarese, nella zona industriale attigua al casello autostradale. Tutto in piena notte, dopo le 4, quando di movimento, in quella zona ce n’è poco. Qui, stando ai rilievi della squadra Volante della Questura, i ladri sono entrati prima alla Fidomania, azienda attigua, forzando la porta. Non è ancora chiaro se qui abbiano rubato qualcosa. Una volta all’interno hanno praticato un foro nel cartongesso della parete comunicante in modo da raggiungere la Liomatic. Probabilmente a colpi di mazza. Non sarebbero riusciti a rubare nulla, forse disturbati da qualcosa, o forse impossibilitati nel raggiungere la cassaforte. Sul posto la Polizia che ha esaminato il contesto e acquisito le immagini di video sorveglianza dei locali nel tentativo di avere elementi utili per le indagini.