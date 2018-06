Muro sfondato: fanno il pieno â€‹di vestiti firmati all'outlet dello sport

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO- La banda del buco torna a colpire. Sfondano una parete, rubano e scappano. E’ avvenuto nella notte nella zona di Campanara, vicino al casello autostradale. In pratica i malviventi, probabilmente una banda, ha sfondato a colpi di mazza il muro di un capannone attiguo, poi è riuscito a penetrare all’interno dell’outlet. Sono stati agevolati anche dal fatto che il muro divisorio era di cartongesso e dunque non ha opposto particolari resistenze. La zona non era trafficata e così hanno agito indisturbati. Anche perché non c’erano allarmi e neppure telecamere di videosorveglianza. Quindi una volta dentro sono riusciti a portare via indumenti, scarpe e accessori sportivi per un valore di alcune migliaia di euro. Tutti prodotti di marchi ultranoti nell’ambito delle forniture sportive e dunque di un certo valore economico. Poi si sono dileguati.