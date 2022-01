La motozappa lo schiaccia contro una pianta di ulivo, tragedia in campagna: muore un 70enne

PESARO - Tragedia nel primo pomeriggio nelle campagne di Candelara, alla periferia di Pesaro, dove un 70enne ha perso la vita mentre stava lavorando nel campo dietro la sua abitazione. Sul luogo dell’infortunio si sono portati gli uomini del 118, una squadra dei vigili del fuoco e una pattuglia della squadra volante per gli accertamenti di rito. Ma per l’uomo non c’era più nulla da fare. Mentre lavorava il campo con una motozappa è rimasto schiacciato dall’attrezzo agricolo che stava conducendo manualmente. Secondo quanto si è appreso, il 70enne avrebbe ingranato la marcia indietro e la manovra l’avrebbe portato a sbattere con la schiena contro una pianta di ulivo mentre la motozappa continuava a funzionare e schiacciandolo con il manubrio.

Ultimo aggiornamento: 18:49

