Muore dopo l'incidente: automobilista indagato ma forse è stato un malore

di Lorenzo Furlani

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - E’ morto dopo il ricovero a Neurologia, in seguito all’incidente stradale avvenuto mentre percorreva via Trometta in sella al suo ciclomotore. Eppure poco dopo l’urto con un’auto era cosciente, tanto che al Pronto soccorso aveva parlato con gli agenti della polizia locale incaricati di accertare la dinamica dell’incidente.Ora sulla morte di Luigi Rotella, 88 anni, residente nel quartiere di Montegranaro, la procura della Repubblica vuole vedere chiaro tanto che oggi affiderà l’incarico per l’autopsia al medico legale Loredana Buscemi degli Ospedali riuniti di Ancona.