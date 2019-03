La multinazionale vuole chiudere la Pica e licenziare tutti i 60 dipendenti

di Luigi Benelli

PESARO - Doccia gelata e inaspettata, il cda di Terreal vuole chiudere la Pica e licenziare tutti i dipendenti, una sessantina. Uno scenario nerissimo che emerge dopo l’incontro tra azienda e sindacati ieri mattina. Da oggi dipendenti in sciopero a oltranza. “Purtroppo il cda ci ha detto chiaramente che è intenzionata a chiudere lo stabilimento di laterizi pesarese – spiegano Paolo Ferri e Alessandro Santoro della Filca Cisl – riferiscono che su Pesaro non ci sono utili e i costi sono troppo alti. Di qui la decisione di chiudere e mettere in mobilità tutti i dipendenti. Proveremo sicuramente ad aprire un tavolo in Regione per evitare tutto questo, ma sarà molto difficile. È un durissimo colpo per il territorio e per una delle storiche aziende pesaresi. La sensazione è che certi gruppi dall’estero vengano qua per prendersi il marchio, il portafoglio clienti e andarsene”.