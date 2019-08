Multa di 300 euro per un duo acustico: «Ma non è la Città della Musica?»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

PESARO - Città della musica e multa per un duo acustico live. Contraddizioni tra il seminato Unesco e la burocrazia italiana. E così succede che in un locale di via Branca i vigili urbani hanno lasciato un regalo.«308 euro più altri 15 per aver fatto musica dal vivo in pieno centro con voce e chitarra dalle 20 alle 22 – racconta Filippo Giorgi il titolare dell’Urban Caffè – Aver avuto un verbale nella città della musica Unesco è triste. Quel giorno suonavano 3 ragazzine di 16 anni e la loro insegnante. La colpa è mia perché lo sapevo già da prima di partire che aprivo in un posto inadatto. Ovvero? Via Branca (pieno centro) nel cuore della musica e dell’ arte».Al locale manca la valutazione di impatto acustico. «Sono aperto da 5 mesi, pago le tasse, pago stipendi, pago bollette, pago suoli pubblici, pago richieste comunali, pago fornitori e ho già pagato 2 verbali per un totale di 500 euro. Grazie Pesaro grazie Italia».