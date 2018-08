Mucillagini e meduse: incubo appiccicoso dell'ultimo pezzo d'estate

di Letizia Francesconi

PESARO - Meduse e mucillagini sono l’incubo di fine estate. Nel primo caso per i predatori falcidiati dalla plastica (tartarughe in primis) nel secondo per i mutamenti climatici. Sta di fatto che nelle spiagge di Pesaro le presenze marine sono considerate un vero disturbo. Preoccupati i titolari degli stabilimenti e un po’ tutto il mondo turistico ma anche i piccoli pescatori . In questa fase di fermo pesca l’unica attività è quella della pesca da posta dove le reti vengono appoggiate al fondale e lasciate lì tutta la notte e immancabilmente danneggiate dalle mucillagini