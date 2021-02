Mentre fa motocross perde il controllo del mezzo e vola a terra: ragazzo portato con l'eliambulanza all'ospedale di Torrette

PESARO - Grande paura quella vissuta questa mattina. I vigili del fuoco sono intervenuti intorno alle 11 in località Strada dei Pioppi per un soccorso a persona. Un ragazzo, mentre faceva motocross, perdeva il controllo del mezzo e cadeva rovinosamente lungo la pista adiacente l’autostrada A 14. La squadra di Pesaro intervenuta con un mezzo 4x4 collaborava con i Sanitari del 118 per prestargli le prime cure: successivamente il giovane è stato trasportato con l’eliambulanza presso il Pronto soccorso dell’Ospedale di Torrette di Ancona.

Ultimo aggiornamento: 18:36

