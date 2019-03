Morto alla piattaforma: forse un errore, si indaga per omicidio colposo

di Letizia Francesconi

PESARO - Si sarebbe trattato di un errore nell’organizzazione delle diverse fasi di esecuzione del lavoro.E’ questa una delle prime ipotesi al vaglio della Procura di Ancona, a 24 ore dal drammatico incidente sul lavoro, che ha provocato la morte del gruista Egidio Benedetto di 63 anni e il ferimento di altri due operai al lavoro sulla piattaforma Eni Barbara F, in acque internazionali a 32 miglia dalla costa fra Ancona e Pesaro.Il pm della Procura dorica, Irene Bilotta, che ha affidato le indagini alla Capitaneria di Porto e al reparto Aeronavale della Guardia di Finanza, procederà contro ignoti per omicidio colposo e lesioni colpose ma nelle prossime ore non è escluso che alcuni nomi possano essere iscritti sul registro degli indagati.