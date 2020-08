Morto Paolo Prosperi il chirurgo ortopedico che amava la Benelli

PESARO - Quando il dolore è così insopportabile da minare anche la salute del fisico. A due settimane dalla morte della moglie Cinzia, Paolo Prosperi, chirurgo ortopedico in pensione, noto anche per la sua passione per il motociclismo, nel primo pomeriggio di ieri è morto per una emorragia cerebrale. Trasportato al pronto soccorso del San Salvatore se ne è andato. Prosperi aveva 76 anni, compiuti lo scorso 9 luglio, era nato a Urbino e viveva un momento di profonda sofferenza per la scomparsa della moglie dopo una lunga malattia.

Lo ricorda tra i primi Andrea Biancani: «Ci ha lasciato Paolo Prosperi, memoria storica dell’automobilismo e del motociclismo internazionale. Grande appassionato di motori e di piloti. Un uomo che sapeva raccontare la storia e conosceva anche gli aneddoti spesso sconosciuti. I suoi libri e i suoi racconti rappresentano un patrimonio importante per la memoria storica del nostro Paese e della nostra città. Un punto di riferimento per il Moto Club Benelli e il Registro Storico Benelli di cui era stato socio fondatore nel 1989. Tantissime le iniziative organizzate insieme. Paolo non finiva mai di stupirci con i suoi racconti. Abbiamo perso un grande uomo, un amico, ci mancherai». Paolo Prosperi, sensibile agli stimoli culturali ha promosso sia a Pesaro che a Bologna (dove aveva vissuto prima del ritorno a Pesaro) numerose manifestazioni legate alle moto d’epoca e ha pubblicato vari articoli, sia sui quotidiani e periodi sia su riviste specializzate nel settore.Nel 2013 aveva pubblicato il volume “Moto Molaroni” e l’anno successivo il libro “Tonino Benelli, il cigno del motore, il Giradengo della motocicletta”. I suoi funerali saranno celebrati mercoledì pomeriggio in cattedrale alle ore 16. La sua passione per le auto e le motocicletta era nata negli anni dell’adolescenza e lo ha accompagnato per tutta la vita.

