Morto Massimo Pandolfi, eco-etologo marchigiano e famosissimo scrittore di fantascienza

PESARO - È morto ieri dopo una repentina malattia, Massimo Pandolfi, nato a Fermignano nel 1944, eco-etologo, naturalista che nelle Marche contribuì scientificamente a erigere le zone a protezione speciale e la rete 2000 a tutela della biodiversità.

Morto Massimo Pandolfi famoso eco-etologo e scrittore di fantascienza

Massimo Pandolfi è stato un componente molto attivo del comitato scientifico per la realizzazione del Piano del Parco Naturale Regionale del Simone e Simoncello e anche del Parco Naturale regionale del San Bartolo. Oltre a lasciare un ricordo indelebile per il suo decisivo contributo in battaglie ambientali importanti, lascia un’impronta incancellabile nella lettura fantascientifica. Ha firmato infatti decine di racconti che sono pietre miliari nelle riviste di fantascienza italiane ed europee in parte raccolte nel suo ultimo libro “Antologia dell’invisibile e altre meraviglie” a cura di Silvia Milani.