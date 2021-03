Addio a Dino Brisigotti, per mezzo secolo insegnò a guidare ai pesaresi

PESARO - Addio a Dino Brisigotti, per 50 anni «l’uomo delle patenti e della scuola guida innovativa. Battuta sempre pronta, ha insegnato a guidare a intere generazioni portando il sorriso nella teoria», ricorda la famiglia.

Si è spento ieri, all’età di 76 anni, Dino Brisigotti, molto conosciuto in città per la sua lunga attività nel campo delle scuole guide: praticamente ha messo le mani sul volante a centinaia e centinaia di pesaresi che ora lo ricordano con dolore appresa la notizia della sua morte giunta inaspettata. In una riflessione sulla stampa del 2005 sul diritto di precedenza nel caso delle rotatorie, Brisigotti si presentava come «titolare di autoscuola a Pesaro, e incidentalmente anche consigliere comunale».

Nella sua vita c’è stata anche la politica, eletto consigliere comunale di Pesaro con la lista civica Liberi per Pesaro nel 2004. Per Brisigotti le parole di cordoglio del vicesindaco e assessore Daniele Vimini: «Provo un forte dispiacere nell’apprendere della scomparsa di Dino Brisigotti - ha detto - un'istituzione per migliaia di pesaresi che hanno frequentato la sua autoscuola, ma anche un uomo corretto e leale, indimenticabili per me gli anni sugli stessi banchi del consiglio comunale, dai quali interveniva con una schiettezza a volte disarmante, ma sempre libera da condizionamenti. Memorabili le sedute in cui si parlava di temi viabilistici o di sicurezza stradale a lui particolarmente cari. Mancherà a tutti».

Una stagione breve quella della politica. La sua passione, la sua inclinazione, la vocazione innata, era insegnare a portare l’auto. Aprì la prima attività di scuola guida nel 1972, l’Autoscuola Adriatica in via Andrea Costa. Poi c’è stata l’autoscuola Dino di via Giolitti, la scuola guida di piazzale Innocenti, fino alle sedi attuali sempre in via Giolitti e a Osteria Nuova.

«Dino è stato un esempio per generazioni di persone che hanno seguito i corsi e acquisito la patente nelle sue attività - è il ricordo commosso della famiglia di Brisigotti - tutti si sono immedesimati nelle sue lezioni, nelle sue battute, i suoi modi di fare divertenti. Era una persona intraprendente e molto carismatica. Era coinvolgente, il primo a credere in quello che diceva e faceva nel suo lavoro. Era così sul lavoro, ma anche nella vita. Una persona con mille idee, mille soluzioni, mille iniziative».

E proprio la sua intraprendenza lo ha portato a ideare un programma di scuola guida diffuso in tutta Italia. «Nel campo della scuola guida - prosegue la famiglia - è stato uno Steve Jobs ante litteram, un ideatore, il suo programma brevettato è diventato una start up, ha fatto superare le classiche lezioni delle autoscuole, portando una ventata di novità, lezioni teoriche piacevoli, con una sana goliardia». I funerali si terranno domani mattina alle 10,30 nella parrocchia di Villa San Martino. La salma verrà sepolta nel cimitero di Villa Fastiggi.

