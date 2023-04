PESARO Era una delle ragazze più belle di Pesaro e negli anni Ottanta erano tutti innamorati di lei. Marcella Manzini si è spenta mercoledì sera stremata dalla lotta con un male che non le ha lasciato scampo. Aveva 63 anni e i suoi occhi chiari e il suo fisico statuario la rendevano ancora affascinante. Marcella era la sorella maggiore dei gemelli Mauro e Marco Manzini. Ieri Mauro, personal trainer alla palestra Athletic club, non ha voluto parlare distrutto dal dolore: «Con lei se ne va una grande parte di me». Poi scrive su Facebook: «Ti amo e ti amerò per sempre». Poche parole anche da parte di Marco, campione paralimpico di taekwondo che ha scalato la strada di una difficilissima riabilitazione dopo un tremendo incidente stradale: «Ricordatela bella e sorridente, piena di amore per il mondo». Commovente anche il ricordo che Davide Ippaso ha lasciato su Instagram: «Ciao Marci, è stato un piacere conoscerti. sono sempre stato legato alla tua famiglia, a te a Marco e a Mauro. La vita vi ha messo a dura prova ma con dignità e forza vi siete sempre rialzati. Questa notizia mi addolora profondamente. Un abbraccio fraterno a Max». Commosso anche il conte Marcucci Pinoli. La malattia si è portata via Marcella in soli sei mesi e la notizia della sua morte ha colto tantissimi di sorpresa. Oggi alle 11 in cattedrale l’ultimo saluto a Marcella.