Pesaro, morta la gattina trovata nell'immondizia legata con il nastro adesivo

PESARO - Era rimasta nel cuore di tante persone quella gattina avvolta nel nastro adesivo e buttata in un cassonetto di Villa Betti, a Monteciccardo, salvata in extremis da una volontaria di Enpa. Per la micina tante persone in fila per una adozione del cuore, una adozione che non andrà a buon fine perché la gattina è morta ieri mattina nella clinica di Fano. Sono in corso indagini ed è probabile una possibile stretta intorno ai responsabili di quanto successo alla piccola, indifesa e docile micetta, che, secondo quanto dichiarato anche dai veterinari, poteva già avere avuto problemi di inappetenza e forse, proprio per questo motivo, era stata “buttata” nel bidone della plastica, completamente avvolta nello scotch. Con tanta dolcezza si era fatta togliere lo scotch da Rosalba e dal marito che con tanto amore l’avevano anche tenuta in osservazione per controllare, prima della possibile adozione, che stesse bene. All’inizio mangiava e sembrava affamatissima, ma poi, piano piano, ha iniziato a dare segni di inappetenza. Per questo Rosalba, la volontaria Enpa, ha voluto tardare l’adozione, le cui richieste erano davvero tante, per accertarsi delle sue condizioni. Che purtroppo sono peggiorate irrimediabilmente.

