Morta in casa da almeno un mese, nessuno l'ha cercata: il corpo parzialmente mummificato

PESARO - Era morta da settimane, almeno un mese, ma nessuno l’aveva cercata o forse, chi ci ha provato, non ha insistito più di tanto lasciando perdere. Ieri mattina la scoperta. E non è stato un bello spettacolo quello che si è presentato ai vigili del fuoco e ai carabinieri, allertati dai vicini: il cadavere della donna è stato trovato in avanzato stato di mummificazione a evidenziare come il tempo stava già inesorabilmente facendo il suo corso su quel corpo senza più vita.

L’allarme è scattato nella tarda mattinata di ieri intorno a mezzogiorno nella zona mare di viale Trieste al terzo piano di una palazzina. In quell’appartamento viveva una donna sola, di 64 anni, ma da tempo nessuno l’aveva più vista. E forse nell’aria si stava propagando un odore troppo strano e nauseabondo per non destare sospetti. All’interno nessuno apriva o rispondeva, così ci hanno dovuto pensare i vigili del fuoco a entrare per consentire agli inquirenti di accertare cosa fosse successo in quell’abitazione. E subito dopo è stato rinvenuto il corpo della donna che in quell’appartamento ci viveva. I locali non erano a soqquadro, ogni cosa di valore (denaro e gioielli) è stata trovata al suo posto, quindi non si ipotizzano reati a carico di ignoti.

La donna era morta da tempo, secondo il medico il decesso risalirebbe almeno a un mese fa, agli inizi di aprile. Probabilmente la 64enne è stata stroncata da un malore, si è sentita male senza avere la possibilità di chiedere aiuto. Nella stanza da letto e in bagno sono state ritrovate anche diverse scatole di medicinali di cui la donna faceva uso e di cui potrebbe avere abusato. L’unico familiare che si è riusciti a rintracciare è una sorella ma che vive da tempo in una casa di cura in difficili condizioni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA