Il mondo della vela in lutto: è scomparso a 75 anni Edo Ziccarelli

PESARO . La notizia della morte di Edoardo Ziccarelli, per tutti gli appassionati della nautica semplicemente “Edo”, ha sconvolto ieri il mondo della vela e delle regate d’altura dove lo skipper era conosciutissimo godendo di una popolarità che negli anni si era accresciuta grazie ai suoi successi in mare. Aveva 75 anni e da qualche tempo stava male.

Se ne è andato nella serata di sabato. Ziccarelli era un nome notissimo nel mondo della nautica sportiva sia per essere il fondatore del Nautic Store che aveva aperto nel 1983 in Strada Tra i Due Porti, e da subito un punto di riferimento per gli appassionati e per tutti quelli del settore, sia, soprattutto, per essere stato armatore e skipper del Moonshine, progettato da Paolo Cori, con cui ha vinto di tutto e di più nell’Adriatico, a cominciare dalla competizione mito per tutti i velisti, ovvero la Barcolana, in cui trionfò quasi 10 anni fa, nel 2011, nella categoria 0.

