Mobili e materassi abbandonati: i responsabili rischiano maxi multa

PESARO - Dai mobili dismessi ai materassi hanno abbandonato di tutto nel cortile di un condominio di via Togliatti, sul Lungofoglia. Una foto postata sui social, che ben rende l’immondizia sovrana lasciata nello spiazzo, ha fatto scattare l’indignazione unanime della rete per la maleducazione e il senso civico buttato, quello sì, nel cassonetto. I responsabili se individuati rischiano multe salate. Tra l’altro Marche Multiservizi offre gratuitamente un servizio per il recupero di rifiuti ingombranti (non più di 5 pezzi alla settimana ma raccolti in modo gratuito).