Pesaro, mix di eroina e alcol nella serata con gli amici: salvato in extremis dall'overdose

PESARO - Mix di eroina e di alcol, va in overdose. Salvato per miracolo. Il fatto è accaduto nella tarda serata di mercoledì in una abitazione sul Lungofoglia. Un pesarese sui 45 anni ha trascorso la serata con amici, andando oltre i limiti. Infatti dopo aver assunto alcol ed eroina, è collassato ed è andato in overdose. Un mix molto difficile da reggere per il corpo umano.

LEGGI ANCHE:

Ancona, relazione con la 13enne e foto hot sul cellulare: condannato dopo la denuncia del padre

Pesaro, paga con un banconota falsa, ma gli chiedono i documenti e sceglie la fuga

Un amico ha chiamato subito l’ambulanza e l’uomo è stato portato d’urgenza al pronto soccorso dove è stato rianimato grazie al Narcan. Si tratta di un farmaco, il naloxone, il primo antagonista oppioide puro. Ora non è in pericolo di vita, ma se l’è vista brutta. Sul caso indagano i carabinieri della stazione di Pesaro per capire la provenienza dell’eroina e se fosse una partita tagliata male. L’uomo aveva alcuni precedenti di polizia legati alle droghe.

© RIPRODUZIONE RISERVATA