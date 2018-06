Mistero in spiaggia: battigia â€‹invasa da migliaia di "trucioli di mare"

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - Non si parla quest’anno di avvistamenti di alghe o simili tra i bagnanti di Pesaro. Piuttosto la curiosità dei bagnanti sembra essere tutta concentrata su un singolare fenomeno le cui prime segnalazioni sono giunte nel pomeriggio i lunedì con il vento che soffiava e il tempo che cominciava a peggiorare. Ne sono stati avvistati tantissimi, senza soluzione di continuità, soprattutto nella zona di Sottomonte, lungo il litorale che dalla Crista arriva a Fosso Sejore. In diversi casi gli strani “oggetti” affiorati dalle acque sono arrivati fino a riva, ma la maggior parte è in mare, a galleggiare a pelo dell’acqua vicino alla battigia, tanto che i bagnanti che incuriositi hanno segnalato lo strano avvistamento ne hanno anche raccolti a decine portandoli a casa quasi come fossero un souvenir. Di certo singolare. Truciolame? Residui cartonati di imballaggio? Rimanenze gettate da qualche scafo in transito? Resti di corteccia o legno levigati dal mare?«Hanno una consistenza particolare, sembrano quasi di cartone» dice un bagnante dopo aver tenuto in mano uno dei residui spuntati dal mare. La Capitaneria di Porto, interpellata, non ha ricevuto al momento segnalazioni, ma ieri si è comunque attivata per capire quale sia l’origine del singolare ritrovamento.