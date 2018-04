Un misterioso incendio nella notte distrugge completamente un'auto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - Fiamme nella notte in via Valentini, quartiere Loreto di Pesaro. Qui un’auto ha preso fuoco per cause non ancora del tutto chiare. Qualche passante o residente che si è accorto del fatto, erano circa le 2 di notte di giovedì, ha dato l’allarme e sul posto è arrivata una squadra di vigili del fuoco per domare l’incendio che ha distrutto la vettura parcheggiata in strada. Le fiamme non hanno coinvolto altri mezzi o edifici. Sul posto per accertamenti anche i carabinieri di Pesaro.