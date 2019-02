Misterioso furto nella notte: ​dalla strada spariscono i tombini

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - Automobilisti e residenti, che ieri mattina si sono trovati a transitare lungo via Cimarosa, avranno certamente notato che a terra in diversi tratti della carreggiata, mancavano diverse coperture di tombini e pozzetti per la raccolta delle acque. Tombini scoperchiati probabilmente nella notte fra giovedì e venerdì. Una bravata o forse il ritorno della “banda dei tombini” responsabile già un paio di anni fa di spaccate e furti in attività commerciali? Ieri mattina gli addetti del Centro Operativo comunale hanno inviato le segnalazioni al comando dei vigili urbani per le verifiche del caso. Dalle fotografie scattate dagli addetti vedono chiaramente i tombini divelti, in tutto una decina lungo la via che costeggia il campo scuola di via Respighi. La copertura di ghisa dei pozzetti fra il verde dei marciapiedi e la strada è stata letteralmente divelta e portata via.