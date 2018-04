Una minuscola bara bianca â€‹e tanto dolore per l'estremo saluto alla piccola Chiara

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - Tanta commozione e mancanza di parole ieri pomeriggio ai funerali della piccola Chiara, la bimba di sette mesi deceduta nel giorno del suo battesimo. Dolore e incredulità per quanto accaduto e i volti arrossati dalle lacrime per un momento difficile da accettare. Tanta gente all’interno della chiesa del Sacro Cuore di Soria dove si sono celebrate le esequie - intervenuta per stringersi vicino ai genitori e salutare la bimba. Straziante l’immagine del padre che ha portato da solo la bara della figlia di fronte ai tre parroci che hanno presenziato l’omelia. "Ho cercato parole di conforto per i genitori e i parenti della piccola – ha detto padre Mario della chiesa del Sacro Cuore – per loro è un momento difficilissimo. C’era ovviamente tanta gente, è stata una funzione molto partecipata". Durante la funzione lo sguardo andava dal piccolo feretro a quei palloncini bianchi e rosa sistemati ai lati dell’altare e tenuti stretti da un fiocco dorato.