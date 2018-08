Minacce, atti osceni e danni: «Quel questuante potrebbe tornare»

di Luca Senesi

Rom spacca tutto e si denuda davanti ai bagnanti

PESARO - Danneggiamenti, minacce e atti osceni in spiaggia. Tutto questo in pochi minuti e ad opera di un’unica persona diventata una furia dopo l’elemosina negatagli dai bagnanti.E ora a Bagni Mario, lo stabilimento n.37 della spiaggia di Levante, in molti sono preoccupati che l’uomo, un giovane nomade di 25 anni, di origini romene, possa tornare. «Si aggirava in spiaggia già da una settimana – racconta Luca uno dei titolari di Bagni Mario– con atteggiamenti insistenti con i miei clienti. Domenica, giorno di grandi presenze, ha veramente superato ogni limite».