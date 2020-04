Minacce al sindaco Ricci, la giunta dice basta: «Denunceremo gli odiatori seriali»

PESARO - Sono proseguiti per tutta la giornata di ieri i messaggi di solidarietà nei confronti del sindaco Matteo Ricci, dopo la lettera minatoria (“Sappiamo dove abiti”) ricevuta a casa. Lui ha ricambiato: «Grazie mille a tutti, cittadini e non, per i tantissimi messaggi di sostegno e vicinanza. Avanti tutta, a testa alta e ancora più determinati». Intanto, arriva l’aut aut della giunta: l’odio sui social non verrà più ignorato ma si passerà dalle parole ai fatti.

E’ il vicesindaco Daniele Vimini a firmare la nota ufficiale: «Alla luce di una escalation del fenomeno hater sul web e dei recenti fatti di minacce all’incolumità dei singoli, la giunta, a tutela di tutto l’ente, dei propri organi componenti, politici e amministrativi ha deciso d’ora in avanti, confrontandosi con l’ufficio legale e gli organi investigativi, di denunciare ogni atto che possa essere configurato come oggetto di reato diffamatorio, devolvendo i risarcimenti per le richieste danni al fondo “Sos Pesaro” recentemente istituito, per le famiglie in difficoltà economica. Sul fronte delle indagini, la Digos ha nel frattempo provveduto a raccogliere le immagini delle telecamere private e pubbliche sparse nella zona del centro storico, dove vive il sindaco con la sua famiglia. La scelta di ritagliare dai giornali lettera per lettera, secondo gli investigatori, lascia intendere di trovarsi di fronte a persone non particolarmente pericolose, ma questa è solo una prima impressione che le indagini potranno confermare o meno. La busta è stata affidata alla scientifica per eventualmente ricavarne il dna dell’autore.

Tra i messaggi di solidarietà arrivati al sindaco - tra cui quello del premier Conte - quelli del presidente della Provincia Giuseppe Paolini a nome di tutti i sindaci del territorio, e de presidente della Regione Luca Ceriscioli. Vicinanza a Ricci da tutto il partito e dal gruppo consigliare Pd ma anche dalle forze d’opposizione con i gruppi consiliari di Lega, Prima c’è Pesaro-Fdi e Forza Italia. Esprimono solidarietà anche i 5 Stelle, Pesaro-Ungranbelpo’, il Psi, l’onorevole Andrea Cecconi, Cgil, Cisl e Uil, Legambiente e Libera, Confesercenti.



