Dragone scomparso a Milano e ritrovato a Montecchio, l'antiquario Ciaroni si difende: «Sono stato io a scoprire che veniva dal Duomo»

PESARO - "Dragone alato", o gargoyle, scomparso dal Duomo di Milano e ricomparso in un capannone a Montecchio di Vallefoglia: cominciato il processo all’antiquario Giancarlo Ciaroni, 71 anni, che dirige insieme alla famiglia la galleria “Altomani and sons” con sedi a Pesaro e Milano, accusato ricettazione ed esportazione di beni culturali. Oggi ha ripetuto di aver agito «in perfetta buona fede».

«Sono stato io a scoprire - si è difeso in ala Ciaroni - che era marmo di Candoglia, sono stato io a dire che poteva essere del Duomo».

Il caso riguarda un doccione che si era staccato dalla cattedrale milanese prima del 1940, e che è di proprietà della Veneranda Fabbrica del Duomo. Rispondendo alle domande del pm Francesca Crupi e del suo difensore Domenico Costantino, il gallerista ha ricostruito davanti al Tribunale i passaggi della vicenda: «Una sera ho visto questo mostro tutto nero - ha raccontato -.Si capiva che era stato fatto da qualcuno che sapeva scolpire. Ho speso 23mila euro, pagati tramite bonifico. Ho mandato ai carabinieri le foto e mi hanno risposto che non c'erano notizie a riguardo. Mi preoccupo sempre che le opere non siano state rubate». A quel punto, dopo «circa 2-3 anni», il gallerista ha spedito il «dragone alato» a un restauratore a Maastricht, nei Paesi Bassi, dopo avere ottenuto un «permesso di esportazione». «Lo compilano le mie segretarie - ha aggiunto - e io firmo tutto». Nel documento, per l'accusa, vi sarebbero state dichiarazioni non veritiere: semplici «errori», secondo l'imputato, in quanto non avrebbe avuto «alcun interesse» a mentire. «Il restauratore mi dice che alla prima pulitura viene fuori una pietra gialla, sicuramente francese. Poi - ha proseguito - che al di sotto c'è un marmo nero e rosa che dovrebbe essere quello di Milano». Infine gli spiega «che è sicuramente del Duomo». Dopo la denuncia del furto, «vengo interrogato, spiego che sono stato io a scoprire che è marmo di Candoglia. Ho dato la totale disponibilità a restituirlo».