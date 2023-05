PESARO - Sette gattini di nemmeno 20 giorni sono stati abbandonati, nella notte tra sabato e domenica, nei pressi di una delle colonie seguite dalle volontarie Enpa nei dintorni di Pesaro, mentre su tutta la zona imperversava una forte pioggia che ha continuato per ore ed ore.



Il ritrovamento è toccato alla volontaria che ieri mattina si è recata sul posto per dare da mangiare ai gatti della colonia eche, attirata dai disperati miagolii, ha trovato i 7 piccoli fradici e infreddoliti dalle lunghe ore passate sotto la pioggia. «Uno aveva un occhietto scoppiato, un altro entrambi gli occhi messi molto male, uno respirava appena ed era ipotermico - racconta ancora scossa la volontaria - e tutti erano freddi, semi congelati e bagnati».

Assieme ad un’altra volontaria hanno recuperato una scatola di cartone asciutta, ci hanno messo una felpa e sono corse a casa per tentare di scaldarli e asciugarli, con ogni mezzo possibile, fon compreso. «Uno sembrava morto: dal pancino non respirava più, solo dal nasino si percepiva un flebilissimo respiro. Li abbiamo asciugati, massaggiati e portati subito all’Ast. - prosegue la volontaria - In tanti anni di volontariato non mi è mai successa una cosa così: con queste temperature, sotto l’acqua, abbandonare 7 piccoli di nemmeno 20 giorni è di una crudeltà inaudita».

Non è la prima volta che le colonie feline vengono prese come “discarica” per abbandonare anche mici più adulti che, non abituati alla vita di strada, rischiano comunque di non sopravvivere alle “leggi” della colonia. Oltre a sollecitare la campagna di sterilizzazione, le volontarie Enpa chiedono, soprattutto in questo periodo in cui iniziano i ritrovamenti di cuccioli felini, di fare attenzione e prestare soccorso agli animali abbandonati, telefonando anche ai numeri di riferimento dell’Ast 1 0721.424402/03 (in reperibilità 0721.7211). Tre dei gattini ritrovati al momento stanno abbastanza bene, ma quattro dei micetti sono davvero in pessime condizioni e potrebbero non farcela.