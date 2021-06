Torna la Mezzanotte Bianca dei bambini in piazza: «Sarà una special edition»

PESARO - Piazza del Popolo a Pesaro pronta ad accogliere musica, balli, colori, e le risate dei più piccoli: domenica 4 Luglio ci sarà infatti il grande ritorno della ½ Notte bianca dei Bambini, un format unico in Italia, a misura di famiglia, giunto alla sua undicesima edizione.

“Siamo felici di annunciare ritorno dopo tanta attesa, di una manifestazione storica ” commenta soddisfatto l’Assessore alla Bellezza Daniele Vimini “ in un formato ridotto a causa delle esigenze presenti, ma non per questo meno accattivante e di grande impatto mediatico: sarà una special edition, con programma di altissimo profilo qualitativo, che prevede anche un’anteprima mondiale per la nostra città, e in cui divertimento, accoglienza e creatività saranno gli ingredienti principali: un sunto di quello che potremo realizzare, in condizioni più promettenti, l’anno prossimo”.

Risultato non scontato

“Essere riusciti a riorganizzare un evento così carico di suggestioni dopo la pausa forzata del 2020, è una grande soddisfazione” afferma Davide Venturi, Comune di Pesaro “In questi anni abbiamo potuto vedere l’emozione negli occhi dei bambini, emozionandoci a nostra volta. Anche se in formato ridotto, questa iniziativa non mancherà di riconfermare il suo grande potenziale di promozione della città come luogo vicino alle famiglie e alle loro esigenze”.

Ci crediamo da sempre

“Da 11 anni crediamo in questa iniziativa” prosegue Massimo Tonucci, Direttore della Banca di Pesaro, sponsor ufficiale della manifestazione “ e la sosteniamo con entusiasmo: la nostra Banca ha sempre avuto a cuore ciò che concerne bambini e giovani. “Si tratta di una manifestazione ben strutturata, che ha raggiunto un notevole prestigio nazionale” conferma Carlo Rossetti, fondatore della Dna srl società nata a Pesaro 25 anni fa“siamo lieti di poter presentare in questo contesto, in anteprima mondiale, ancora prima del Giffoni Film Festival, l’episodio pilota di “Summer &Todd e l’allegra fattoria”, la nuova serie per bambini della Rainbow, che tratta l’importante tematica del ritorno alla natura e dell’ecosostenibilità”. Previsti due appuntamenti: alle 19 si inizia con “ Coccole sonore live”, con protagonisti Greta e il celebre Whiskey il ragnetto, nati dalla fervida creatività della DNA srl, alle 21 e 30 avrà inizio la “Magic Night”, con l’arrivo delle fate-streghette beniamine dei bambini di 150 paesi nel mondo, le Winx, protagoniste dello spettacolo “Live glitter”: a seguire musica e balli con i 44Gatti”.

La sorpresa

Dopo la proiezione in anteprima mondiale del primo episodio di Summer &Todd, gran finale con l’esibizione di Anita Bartolomei, vincitrice della 63esima edizione dello Zecchino d’oro con la canzone “Custodi del mondo”, scritta da Simone Cristicchi. Non mancherà la mascotte ufficiale della ½ notte Bianca dei Bambini, Sparvy, che nonostante il caldo cocente non ha rinunciato di comparire in conferenza stampa per dare la sua benedizione alla kermesse. Entrambi i momenti, a ingresso gratuito sono su prenotazione su ww.mezzanottebianca.it, e saranno trasmessi in streaming sui canali social della manifestazione: apertura dei cancelli mezz’ora prima della data d’inizio dell’evento per consentire al pubblico di posizionarsi evitando assembramenti.

