Temperature gelide e tempo brutto, il Comune: «Riscaldamenti accesi fino al 25 aprile»

PESARO - Un freddo decisamente fuori stagione dopo un assaggio di calore quasi estivo: la situazione meteo spinge il Comune di Pesaro a permettere l'accessione degli impianti di riscaldamento fino al 25 aprile.

Deroga per l’accensione dei termosifoni fino al 25 aprile. Lo rende noto il sindaco Matteo Ricci: «Nei prossimi giorni – si legge nell’ordinanza firmata dal primo cittadino – è prevista una situazione metereologica varia. Già in queste ore le temperature stanno subendo un forte calo, per questo l’Amministrazione ha deciso di estendere l’attivazione degli impianti di riscaldamento fino al 25 aprile». I termosifoni potranno essere accesi per un massimo di sei ore, frazionabili in due o più sezioni di tempo nell’arco della giornata. «Ricordiamo di rispettare comunque l’obbligo previsto per legge, di non superare i 20°C».

