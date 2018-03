C'è il mercato straordinario: raffica di automobili rimosse tra le polemiche

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - L’annuncio era passato sotto traccia, quasi inosservato. E il mercato cittadino straordinario organizzato la domenica delle Palme in occasione della Pasqua scatena le proteste di chi non si è ritrovato più l’auto parcheggiata al solito posto, ovvero al San Decenzio. Una decina i veicoli portati via con il carroattrezzi per lasciar posto ieri all’alba alle bancarelle.Il servizio Attività economiche del Comune aveva già informato nei giorni scorsi che in occasione delle festività pasquali, domenica 25 marzo si sarebbe svolto un mercato del martedì straordinario nell’area del San Decenzio. Non si è tenuto invece il mercato alimentare, pertanto piazzale Bachelet è rimasta libero per il parcheggio. L’eco della notizia però deve essere stato rimosso dai più che forse si sono confusi con il mercato della Stradomenica che si era tenuto la settimana precedente. Tanto che ieri all’alba al San Decenzio c’erano ancora diverse auto che ostacolavano l’apertura delle bancarelle. Così il carroattrezzi è intervenuto per rimuoverle. Almeno una decina sono state portate via. La multa è da 41 euro oltre al costo del trasporto al deposito. Un conto salato, da oltre cento euro a veicolo.I proprietari, una volta scoperto che il loro mezzo era stato portato via, hanno reagito polemicamente. A loro dire il mercato straordinario non era stato pubblicizzato adeguatamente. La scorsa settimana era la Stradomenica in piazzale Carducci, forse questo potrebbe aver generato confusione tra quanti abitualmente parcheggiano nella zona del cimitero anche per la notte.