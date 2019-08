La memoria fotografica lo incastra: â€‹ladro della borsa preso con l'identikit

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

PESARO - L’identikit fondamentale che porta al responsabile del furto. Qualche giorno di apprensione e ricerche, ma ieri sera i poliziotti della Questura di Pesaro sono riusciti a incastrare il colpevole. Andiamo in ordine. Qualche giorno fa una signora di Pesaro ha denunciato il furto della sua borsa che conteneva portafogli e documenti. Aveva visto il ladro e lo aveva memorizzato per benino tanto che una volta andata in Questura a denunciare l’ammanco, ha tracciato un identikit preciso ai poliziotti. Tempo qualche ora e gli agenti, in base alla descrizione hanno ristretto il cerchio e le hanno mostrato alcune immagini di personaggi già noti per reati predatori.Una di quelle scene da film in cui ti ritrovi davanti alle foto dei criminali. La donna non ha avuto dubbi. Bingo. «E’ stato lui a portarmi via la borsa». E così sono scattate le ricerche. Gli uomini della Volante non hanno lasciato nulla di intentato e nell’ambito di controlli sul territorio giovedì sera, hanno notato l’uomo descritto dalla signora. Era in piazzale Falcone e Borsellino, nei pressi della stazione del treno. Gli agenti lo hanno avvicinato e lo hanno messo alle strette.