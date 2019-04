Medico a processo per doping, forfait Magnini: «Forniremo altre prove»

di Camilla Cataldo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - Filippo Magnini ha presentato, tramite i legali, una giustificazione per la sua assenza in aula a Pesaro, ieri mattina, da teste in difesa del medico degli sportivi Guido Porcellini nel processo in cui il dottore è imputato per doping. Re Magno ha garantito la sua presenza il 5 giugno alle ore 9.Nell’occasione saranno ascoltati anche Maurizio Radi, Emiliano Farnetani e la consulente Simona Cataldo. La difesa ha rinunciato al nuotatore Michele Santucci. Lo stesso giorno sono previste anche discussione e sentenza. E in quella occasione l’avvocato Francesco Manetti giocherà l’asso nella manica: lo sponsor dei famosi funghi. «Forniremo prove documentali», anticipa il legale.