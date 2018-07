Maxi squalifica per doping: â€‹ben 25 anni al dirigente del rugby

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - 25 anni di inibizione da attività sportive ad Antonio Maria De Grandis, il dirigente di rugby che, secondo i magistrati, avrebbe procacciato sostanze dopanti al dottor Porcellini.Anche per lui, come per il medico degli sportivi, il giudice ha confermato la richiesta della Procura Nazionale Antidoping. Ieri né De Grandis né il suo avvocato Francesco Manetti erano in aula davanti alla Prima Sezione del Tribunale Nado Italia a Roma. «Abbiamo ritenuto inutile presentarci viste le decisioni istruttorie e di merito del tribunale nel caso Porcellini. Dato che non è stato lasciato spazio alle richieste istruttorie della difesa, leggeremo le motivazioni e valuteremo l’eventuale impugnazione della sentenza».