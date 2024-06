PESARO Per la maxi frode fiscale sull’asse Catania-Pesaro è il giorno degli interrogatori di garanzia. E la coppia in carcere che gli inquirenti sospettano essere il vertice del sodalizio sceglie un big come avvocato, ovvero Giulia Bongiorno senatrice e attuale presidente della Commissione giustizia.

Stiamo parlando dell’operazione “Alto livello” che ha visto impegnati oltre 140 finanzieri del comando provinciale della Guardia di Finanza di Catania per recapitare gli avvisi di garanzia a 33 indagati ed eseguire 16 ordinanze di custodia cautelare eseguite nelle province di Catania, Siracusa, Ragusa, Enna, Palermo, Milano, Brescia, Roma e, appunto, Pesaro, dove sono stati arrestati Carmelo Salvatore Di Salvo e Maiuccia Copia.

La coppia ha scelto come avvocati Giulia Bongiorno e l’avvocato Granata del foro di Catania. Bongiorno ha difeso molti personaggi noti nell'ambito di complessi procedimenti penali. Su tutti Giulio Andreotti poi, tra gli altri, Gianna Nannini, Ezio Greggio, Tiziano Ferro e l'allenatore di basket Simone Pianigiani oltre a Raffaele Sollecito nell’ambito dell’omicidio di Meredith a Perugia. Oggi gli indagati, rinchiusi nel carcere di Villa Fastiggi, e interrogati dai magistrati di Catania collegati in video potrebbero avvalersi della facoltà di non rispondere. Salvatore Di Salvo di Canicattì, 53 anni, ritenuto al vertice del sodalizio criminale, si sarebbe avvalso di due studi di consulenza catanese, uno legale ed uno amministrativo, per la gestione delle reti d'impresa.

L’interrogatorio

L'accusa di essere la promotrice e organizzatrice del sistema è invece contestata a Mariuccia Copia, titolare di un omonimo studio legale. Per gli inquirenti Di Salvo sarebbe la mente di un articolato sistema di frode, alimentato dalla creazione di ben 14 reti di impresa, di cui avrebbero fatto parte 37 società con funzione di “distaccanti”, operanti in quasi tutte le regioni italiane. Secondo l’accusa con il meccanismo attuato in cinque anni il fatturato delle società gestite da Di Salvo avrebbe raggiunto oltre 61 milioni di euro, a fronte del quale non sarebbero state versate le imposte e i contributi dovuti per circa 25 milioni di euro.

La coppia era arrivata da un mese in città affittando un appartamento in viale Triestev e portandosi auto, tra cui una Lamborghini Urus con interni Luis Vuitton da 800mila euro e due Porsche ora sequestrate insieme a un ingente quantitativo di denaro contante per 85 mila euro, borse griffate, gioielli e Rolex. A Catania avevano invece lasciato lingotti d’oro. Tra gli interrogativi da sciogliere perché abbiano scelto Pesaro per provare a replicare quel “sistema”. Avevano già affittato un ufficio sulla statale Adriatica. Ma la guardia di finanza è arrivata prima.