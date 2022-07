Matteo Ricci, niente Politiche: «Non lascio la mia Pesaro in mano ad un commissario»

PESARO - Nessuna sorpresa, Matteo Ricci resta alla guida di Pesaro e non si candida alle Politiche. Esce dall'incontro al Nazareno con Enrico Letta e una delegazione dei sindaci del Pd ispirato da simbologie cinematografiche. A Letta che aveva chiesto ai sindaci di avere «gli occhi di tigre» risponde che i sindaci del Pd sono oltre Rocky 3 già pronti a sequel Rocky 4 con il ti spiezzo in due di Dolph Lundgren.

Il rilancio con vista Europa

Poi smorza i toni e spiega che nessun sindaco che ami la propria città può accettare di lasciarla in mano a un commissario prefettizio. Rimarca come l'incandidabilità dei sindaci sia una forma discriminatoria ma come è nel suo carattere, rilancia subito . E mezz'ora dopo la conclusione dell'incontro romano su Istagram posta il video con la sua rinuncia spiegando le motivazioni ha chiosato il primo cittadino.

Guarda il video su Instagram