Federica Pellegrini e Matteo Giunta sposi a fine agosto a Venezia, ma il luogo resta top secret

PESARO - Matteo Giunta sposerà la “Divina” Federica Pellegrini il prossimo fine agosto a Venezia. La coppia continuerà a vivere a Verona e cerca una nuova casa per avere più spazio per i quattro bulldog francesi che hanno adottato: Vanessa, Rocky, Cesare e Bianca.

Fede ha raccontato nuovi dettagli delle nozze e della bella storia d’amore con il suo ormai ex allenatore nel salotto di Mara Venier, a Domenica In. «Mi sposo a Venezia. Dove di preciso non si può dire, dato che manca un po’ preferirei non dirlo – le parole della campionessa -. Io e Matteo abbiamo quattro cani, stiamo cercando una casa un po’ più grande a Verona, che abbia almeno un pezzo di giardino. Verona è stata la città dove ci siamo conosciuti e amati. Tra noi è stato tutto molto naturale e bello. Sono tanto felice. Ho fatto io il primo passo con Matteo, c’è voluto un bel po’ prima che lui si lasciasse andare. Era il mio allenatore, era cosciente del suo ruolo. Alla fine ha ceduto». Poi Federica ha svelato alcune primizie del fatidico giorno, in primis le cinque damigelle e sue migliori amiche (alcune sono ex compagne di piscina), che la accompagneranno all’altare: «Cinque è un numero che ricorre spesso nella storia d’amore con Matteo. Le mie damigelle mi hanno detto di preparare i bagagli il primo giugno per l’addio al nubilato, ma non so cosa mi aspetta. Di certo mi divertirò e non vedo l’ora», ha terminato la Pellegrini. Sorprese in vista: il noto conduttore Enzo Miccio ha in serbo novità da Venezia per i prossimi sposi. Sotto le foto postate da Federica, in laguna con Matteo e lo stesso wedding planner, Miccio ha scritto: «Che belli che siete, ma mi raccomando non spoilerate troppo». Nel frattempo, la famiglia Giunta si prepara per un altro matrimonio, che precederà quello di Matteo: domenica prossima sono attesi i fiori d’arancio del fratello Tommaso con la sua Elisa Procaccini. Si preannuncia un blitz pesarese di Matteo e Fede.

© RIPRODUZIONE RISERVATA