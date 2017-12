Matteo morto a 15 anni in scooter: si indaga per omicidio stradale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - Nel giorno dell’attesa, del preludio alla nascita e alla speranza c’è chi deve prepararsi al rito desolato del distacco, al dolore di un addio troppo acerbo per poter essere accettato. Si terranno questo pomeriggio, proprio la vigilia di Natale, alle 15.30 nella chiesa di Cattabrighe i funerali di Matteo Ghiselli, lo studente di 15 anni giovane promessa del calcio morto giovedì sera in uno schianto sulla strada del ritorno a casa. Gli inquirenti, il pm Valeria Cigliola e il comando della polizia locale, hanno bruciato i tempi di ordinanza tra ispezione cadaverica e autopsia per rilasciare alla famiglia il nulla osta in tempo per celebrare oggi le esequie senza dover aspettare giocoforza i giorni successivi al Natale rendendo l’attesa ancora più straziante.Sulla morte di Matteo è stato aperto un fascicolo per omicidio stradale che vede indagata la 24enne alla guida della Spark contro cui si è schiantato lo scooter del 15enne. Anche lei vittima di un accavallarsi di circostanze che hanno portato alla tragedia del 21 dicembre poco dopo le 23 sulla statale 16 all’altezza di Villa Caprile che ospita la scuola d’agraria che il ragazzino frequentava. La Spark Daewoo, di seconda mano, era stata ritirata appena il giorno prima. La giovane stava tornando a casa, proprio come Matteo che aveva appena salutato gli amici del settore giovanile della Vis in una cena natalizia in viale Trieste. Scooter e auto, che procedevano nella stessa direzione, verso Santa Maria delle Fabbrecce, si sono scontrati.