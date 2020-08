Pesaro, matrimonio dell'anno al teatro Rossini: il pr del Rof Adamo sposa il regista Marco

PESARO - Una storia d’amore che dura da 20 anni avrà il suo degno coronamento questa mattina al teatro Rossini: Adamo Lorenzetti, noto pr del Rof si sposa con Marco Carniti, regista di prosa, lirica e cinema. Un amore nel segno dell’arte e del palcoscenico: Adamo e Marco si sono conosciuti in un teatro off di Roma, il Colosseo, proprio 20 anni fa, ma hanno deciso solo ora di sposarsi.

LEGGI ANCHE:

Macerata, furto notturno in officina: in cinque per rubare un'auto usata e in riparazione

Ascoli, lavoratori agricoli pakistani come schiavi: più di 30 indagati per capolarato tra proprietari e intermediari

«I motivi principali sono due: - spiega Adamo - penso, prima di tutto, al fatto che sia doveroso nei confronti di tutte quelle persone che in questi decenni hanno lottato affinché il matrimonio tra due persone dello stesso sesso fosse possibile. Ma c’è anche una ragione “pratica”: dopo il Covid ci siamo resi conto che non essendo nemmeno congiunti non potevamo riavvicinarci fino a che non hanno aperto le regioni e questa è una cosa che ci ha colpito molto come coppia. Per un caso ero a Roma poco prima del lockdown e quel periodo lo abbiamo passato insieme, ma appena hanno aperto la possibilità di tornare alla propria residenza, solo io ho potuto tornare a Pesaro, dovevo farlo per lavoro, mentre Marco non poteva muoversi da Roma».



Adamo è nato in Canada da babbo di San Lorenzo in Campo e mamma di Civitanova Marche e quando i suoi hanno deciso di tornare in Italia hanno scelto Pesaro. Adamo è l’efficientissimo Pr del Rof ed è curioso che negli anni Ottanta esordì al festival come figurante. Nel 2012 inizia la sua avventura nel ruolo che oggi gli è congeniale e dove ha sostituito un’altra figura storica come Welleda Donovan, nel 2017.

Non c’era posto migliore per le nozze che il teatro Rossini: «Per me è stato importante decidere di sposarci a Pesaro: - interviene Marco Carniti - il teatro ci lega a doppio filo, ma soprattutto proprio il Rossini dove ho debuttato con la mia prima regia lirica de La Gazzetta. È vero che la scintilla è stato il covid, ma bisogna anche dire che dopo 20 anni di unione, entriamo in una fascia di età in cui sono importanti i diritti di una coppia come la nostra, anche se abbiamo entrambi famiglie meravigliose che non si metterebbero mai contro la nostra unione, ma ci sono molte cose per cui è importante poter contare, anche civilmente, l’uno per l’altro. Il Rossini è il luogo, lo spazio di Adamo e visto che la nostra storia è legata al teatro, per me è stato un gesto d’amore volerlo fare qui. Il teatro è “l’atomo” che ci unisce e frequentarlo entrambi ci consente di tollerare meglio gli impegni reciproci». Scherzano su chi lo abbia chiesto per primo all’altro, ma la decisione è arrivata proprio sotto festival, ammiccando alla cabala: 2020 e 20 anni di rapporto.

Ma dall’idea iniziale che li voleva in una intima cerimonia, appena si è sparsa la voce è stato inevitabile coinvolgere gli amici: non mancheranno Paola Tittarelli, Ernesto Palacio, Olivier Descotes, Michele Mariotti, Fabio Canino e tutti i colleghi del Rof. La cerimonia sarà officiata da Lucia Palatroni (impiegata comunale e moglie di Giacomo Mariotti), in co-conduzione con il presidente del Rof Daniele Vimini. Per gli invitati a teatro, saranno valide le regole utilizzate per l’opera che ha debuttato al Rof 2020.

© RIPRODUZIONE RISERVATA