Si masturba in chiesa davanti a una ragazza: scoperto da una suora

PESARO - Si masturba in chiesa davanti a una ragazza. Pomeriggio turbolento alla chiesa di San Giacomo in piazza Olivieri a Pesaro. Un uomodi circa 40 anni di origini laziali è stato sorpreso da una suora della parrocchia mentre era intento a compiere atti osceni. Poco più in là c’era una donna.La suora ha chiamato subito la Polizia che ha inviato una pattuglia sul posto per intercettare l’uomo. L’episodio è stato ricostruito dagli agenti assieme alle testimonianze delle presenti, ma senza la denuncia della donna non si è proceduto d’ufficio per il reato di atti osceni in luogo pubblico, ma nelle prossime ore verrà comunque valutata la posizione del 40enne. L’uomo è stato allontanato.