Dopo mareggiate e feste la spiaggia sotto il colle invasa dai rifiuti

PESARO. Resti di piccole imbarcazioni abbandonate, pneumatici, reti e cestini di plastica, e vari altri rifiuti. C'è un po' di tutto ai piedi della falesia del San Bartolo, sul lato di Baia Flaminia. A segnalarlo, con tanto di documentazione fotografica, alcuni amanti della zona, che nelle ultime settimane, con il ritono del bel tempo, hanno fatto una camminata nel percorso sotto la falesia, partendo dalla spiaggia libera del Lido Pavarotti. «Si trova di tutto sul versante nord di Baia Flaminia – raccontano i frequentatori – tutto ciò che il mare butta fuori, si deposita in quella zona. Vorremmo che tutti questi materiali di rifiuto venissero rimossi da chi di competenza». L'Ente Parco, interpellato sulla questione fa sapere che «a noi non sono arrivate segnalazioni in merito a quell'area, e in ogni caso, la competenza alla rimozione dei materiali non è la nostra, in quanto il tratto di arenile è fuori dall'ambito di intervento del Parco».